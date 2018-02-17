موعد مباراة مانشستر يونايتد وهدرسفيلد تاون في كأس إنجلترا اليوم السبت 17/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مانشستر يونايتد وهدرسفيلد تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي، يستقبل فريق هدرسفيلد تاون نظيره فريق مانشستر يونايتد في مساء اليوم السبت الموافق لليوم السابع عشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في إطار مباريات الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي 2018 م.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وهدرسفيلد تاون

ستُقام مباراة مانشستر يونايتد وهدرسفيلد تاون في مساء اليوم السبت الموافق لليوم السابع عشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وهدرسفيلد تاون

ستكون مباراة مانشستر يونايتد وهدرسفيلد تاون منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق مانشستر يونايتد المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: سيرخيو روميرو

خط الدفاع: أنطونيو فالنسيا / كريس سمالينغ / فيل جونز / أشلي يونغ

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش / أندير هيريرا / أليكسيس سانشيز / بول بوغبا / أنطوني مارسيال

خط الهجوم: روميلو لوكاكو

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