موعد مباراة الفيصلي وأُحد بمشاركة “صالح جمعة” في الدوري السعودي اليوم السبت 17/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الفيصلي وأُحد بمشاركة “صالح جمعة” في الدوري السعودي للمحترفين، يستقبل فريق الفيصلي نظيره فريق أُحد في مساء اليوم السبت الموافق لليوم السابع عشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثاني والعشرون من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الفيصلي وأُحد

ستُقام مباراة الفيصلي وأُحد في مساء اليوم السبت الموافق لليوم السابع عشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة 17:35 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 18:38 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة الفيصلي وأُحد

ستكون مباراة الفيصلي وأُحد منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات إم بي سي برو سبورت على القمر الصناعي عرب سات، فيما ستكون قناة إم بي سي برو سبورت الثانية، بينما سيكون المعلق عيسى الحربين هو معلق المباراة.

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