موعد مباراة الاتحاد والفتح بمشاركة “محمود عبد المنعم كهربا” و”عبد الشافي” في الدوري السعودي اليوم السبت 17/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة الاتحاد والفتح بمشاركة “محمود عبد المنعم كهربا” و”محمد عبد الشافي” في الدوري السعودي للمحترفين، يستقبل فريق الاتحاد نظيره فريق الفتح في مساء اليوم السبت الموافق لليوم السابع عشر من شهر فبراير الحالي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة والمعروف بالجوهرة المشعة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الثاني والعشرون من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الاتحاد والفتح

ستُقام مباراة الاتحاد والفتح في مساء اليوم السبت الموافق لليوم السابع عشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفتح

ستكون مباراة الاتحاد والفتح منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات إم بي سي برو سبورت على القمر الصناعي عرب سات، فيما ستكون قناة إم بي سي برو سبورت الأولى هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المصري بلال علام هو معلق المباراة.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة الفيصلي وأُحد بمشاركة “صالح جمعة” في الدوري السعودي اليوم السبت 17/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة