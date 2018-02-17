أكرم توفيق يكشف عن موقفه مع الأهلي وطموحاته في الفترة المقبلة

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تحدث اللاعب الواعد أكرم توفيق متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم السبت الموافق لليوم السابع عشر من شهر فبراير الحالي عن العديد من الأمور الخاصة به، وتحديداً عن موقفه الحالي مع النادي الأهلي بسبب عدم مشاركته بصفة أساسية في المباريات إضافة إلى أحلامه وطموحاته في الفترة المقبلة.

فمن خلال تصريحات له اليوم السبت للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أكد اللاعب أكرم توفيق أنه يحترم رؤية الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري بسبب عدم إشراكه بشكل أساسي في المباريات مع المارد الأحمر، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه يبذل أقصى ما لديه من مجهود في الحصص التدريبية من أجل الحصول على فرصة للمشاركة في المباريات.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد اللاعب أكرم توفيق على أن الفرصة سوف تأتيه في الوقت المناسب وحينما يحدث ذلك سوف يُثبت للجميع أنه على قدر المسؤولية لحمل قميص النادي الأهلي، مؤكداً أن مؤازرة جماهير القلعة الحمراء له تُشكل له حافزاً كبيراً من أجل مواصلة العمل بشكل يومي حتى تأتي فرصة المشاركة.

وفي ختام تصريحاته أكد اللاعب أكرم توفيق أن حلمه في الفترة المقبلة هو التواجد في قائمة المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم في مونديال روسيا المقبل، كما تمنى أيضاً أن يفوز مع فريق الأهلي بجميع الألقاب الممكنة في الموسم الحالي.

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