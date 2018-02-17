ضربة موجعة للزمالك قبل المواجهة القادمة أمام بتروجيت

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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم السبت الموافق لليوم السابع عشر من شهر فبراير الحالي ضربة موجعة، وذلك قبل مباراته القادمة التي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق بتروجيت في مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

حيث أكد الجهاز الطبي لنادي الزمالك اليوم إصابة صانع ألعاب الفريق أحمد رفعت، وذلك بعد الإطلاع على الأشعة التي خضع لها اللاعب مؤخراً ليتأكد إصابته في وجه القدم، وبناءً على ذلك قرر الجهاز الطبي لنادي الزمالك منح اللاعب راحة سلبية تامة من التدريبات الجماعية لفريق الزمالك حتى تنتهي فترة علاجه بشكل كامل.

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ومن جانبه سوف يسعى فريق الزمالك إلى تحقيق الانتصار الرابع له على التوالي في مباراته القادمة أمام فريق بتروجيت، وذلك من أجل تعزيز آماله في خطف المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل نهاية الموسم الحالي، وذلك من أجل حجز مقعده في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام المقبل 2019 م.

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