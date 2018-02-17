موعد مباراة إنتر وجنوى في الدوري الايطالي اليوم السبت 17/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة إنتر وجنوى في الدوري الإيطالي، يستقبل فريق جنوى نظيره فريق إنتر في مساء اليوم السبت الموافق لليوم السابع عشر من شهر فبراير الحالي على ملعب لويجي فيراريس، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

موعد مباراة إنتر وجنوى

ستُقام مباراة إنتر وجنوى في مساء اليوم السبت الموافق لليوم السابع عشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة إنتر وجنوى

ستكون مباراة إنتر وجنوى منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة.

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