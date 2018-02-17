مرتضى منصور ينفي نهائياً الدخول في مفاوضات مع نجم مصر المقاصة

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نفى المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم السبت الموافق لليوم السابع عشر من شهر فبراير الحالي نهائياً دخول مجلس إدارة النادي في أي مفاوضات مع مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام، وذلك في ظل العديد من الأنباء الصادرة من جانب بعض وسائل الإعلام المصرية حول اقتراب نادي الزمالك من التعاقد مع نجم نادي مصر المقاصة.

فمن خلال تصريحات له اليوم السبت للموقع الرسمي لنادي الزمالك، أكد المستشار مرتضى منصور أن مجلس إدارة نادي الزمالك لم يتقدم بأي عرض على الإطلاق إلى مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، وذلك من أجل التعاقد مع المهاجم الغاني جون أنطوي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد المستشار مرتضى منصور على أن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة المدير الفني الكابتن إيهاب جلال هو المسؤول الوحيد عن التعاقدات داخل نادي الزمالك، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن تركيز الجميع داخل النادي في الوقت الحالي ينصب على المنافسة على الألقاب وليس إتمام الصفقات التي لم يأتي وقتها بعد.

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