قرار هام من هيكتور كوبر بخصوص ضم أحمد الشيخ لمعسكر منتخب مصر المقبل

Advertisements

ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم السبت الموافق لليوم السابع عشر من شهر فبراير الحالي أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم قد اتخذ قراراً هاماً للغاية، وذلك بخصوص ضم النجم الواعد أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي والمعار حالياً إلى نادي الاتفاق السعودي لمعسكر منتخب الفراعنة المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن المدرب هيكتور كوبر قرر بعد مشاورة كل أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني عدم ضم النجم أحمد الشيخ إلى قائمة المنتخب المصري، وذلك في معسكره المقبل خلال فترة التوقف الدولي القادمة في شهر مارس المقبل والذي يأتي في إطار تحضيرات المنتخب المصري من أجل المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

Advertisements

كما أضافت التقارير أيضاً أن ذلك القرار قد جاء في ظل وجود أكثر من عنصر مميز في نفس مركز اللاعب أحمد الشيخ، مما سوف يجعل بالتالي فرصة مشاركته في المباريات مع المنتخب المصري أمراً صعباً للغاية، علماً بأن المنتخب المصري لا يفصله سوى بضعة أشهر قليلة فقط قبل انطلاقة مونديال روسيا المقبل.

إقرأ أيضاً: مرتضى منصور ينفي نهائياً الدخول في مفاوضات مع نجم مصر المقاصة