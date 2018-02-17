زيدان: الفوز على باريس دافع قوي لنا ومستقبلي مع الفريق الملكي غير مهم

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تحدث الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسباني اليوم السبت الموافق لليوم السابع عشر من شهر فبراير الحالي عن المواجهة المقبلة لفريقه، والتي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق ريال بيتيس في مساء يوم غداً الأحد في مسابقة الدوري الإسباني.

فمن خلال تصريحات له اليوم السبت في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أن فوز فريقه الماضي على حساب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، سوف يُعطي الفريق الملكي دافعاً قوياً للغاية في الفترة المقبلة من أجل خوض كافة التحديات.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على أن الحديث حول مستقبله مع الريال في الوقت الحالي أمر غير مهم على الإطلاق، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن كامل تركيز الفريق منصب حالياً على شئ واحد فقط وهو مسابقة الليغا الإسبانية وتحديداً المواجهة الصعبة أمام فريق ريال بيتيس.

وفي ختام تصريحاته أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أن كل عناصر الفريق الملكي يبذلون أقصى مجهود لديهم في كل مباراة يخوضها الفريق أو حتى في الحصص التدريبية، وذلك من أجل تحقيق الانتصارات وإسعاد جماهير النادي الملكي.

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