طارق يحيي: الزمالك فريق قوي وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية

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تحدث الكابتن طارق يحيي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجيت اليوم السبت الموافق لليوم السابع عشر من شهر فبراير الحالي عن المواجهة المقبلة لفريقه، والتي سوف تجمع بينه وبين ضيفه فريق الزمالك في مساء يوم الإثنين المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم السبت، أكد الكابتن طارق يحيي أن المواجهة المقبلة لفريقه أمام فريق الزمالك سوف تكون في غاية الصعوبة، وخاصة في ظل القوة التي بات فريق الزمالك يتمتع بها مع الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن طارق يحيي على أن هدف فريقه من هذه المباراة هو تحقيق نتيجة إيجابية وليس فقط خوض المباراة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن فريقه يدرس في الوقت الحالي كافة نقاط القوة والضعف في فريق الزمالك.

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