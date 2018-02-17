جوزيه مورينيو يُبدي رغبته في التعاقد مع لاعب نيس في الصيف المقبل

كشفت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية اليوم السبت الموافق لليوم السابع عشر من شهر فبراير الحالي أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي قد أبدى رغبته في التعاقد مع لاعب نادي نيس الفرنسي وذلك في الميركاتو الصيفي المقبل.
حيث أشارت الصحيفة إلى أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يرغب في التعاقد مع متوسط الميدان الإيفواري الواعد صاحب ال26 عاماً جيان ميشيل سيري لاعب نادي نيس، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل تعويض النجم الإنجليزي المخضرم مايكل كاريك.
كما أضافت الصحيفة أيضاً أن هذه الخطوة تأتي من جانب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو نظراً إلى اعتزال متوسط الميدان المخضرم مايكل كاريك في نهاية الموسم الحالي، مما سوف يجعل فريق مانشستر يونايتد في حاجة ماسة إلى لاعب خط وسط جديد وأيضاً صاحب إمكانيات عالية كالتي يتمتع بها اللاعب جون ميشيل سيري.
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