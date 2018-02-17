برشلونة يُصالح جماهيره بفوز شاق على إيبار قبل مواجهة تشيلسي في دوري الأبطال

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حقق فريق برشلونة فوزاً صعباً للغاية خارج أرضه على حساب مضيفه فريق إيبار بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم السبت الموافق لليوم السابع عشر من شهر فبراير الحالي على ملعب ايبوروا.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق برشلونة كلاً من الأوروغوياني لويس سواريز في الدقيقة السادسة عشر والإسباني جوردي ألبا في الدقيقة الثامنة والثمانين، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباريات الأسبوع الرابع والعشرون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق برشلونة رصيده إلى 62 نقطة في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما استقر رصيد فريق إيبار عند 35 نقطة في المركز السابع في الترتيب.

تشكيلة فريق برشلونة الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أندريس إنييستا / باولينيو

خط الهجوم: ليونيل ميسي / لويس سواريز

ملخص مباراة برشلونة وإيبار

في شوط المباراة الأول ومنذ اللحظات الأولى حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر، وخاصة من جانب فريق إيبار الذي فاجأ ضيفه فريق برشلونة من خلال الاعتماد على طريقة لعب هجومية بحثاً عن تسجيل الأهداف في مرمى الفريق الكتالوني.

وفي الدقيقة السابعة كاد فريق إيبار يفتتح التسجيل وذلك حينما سدد لاعبه كيكي غارسيا كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء ولكن الألماني تير شتيغن حارس مرمى فريق برشلونة تصدى لها بنجاح وحافظ على نظافة شباكه من الأهداف.

أما أول رد فعل من جانب فريق برشلونة فقد جاء قوياً للغاية في الدقيقة السادسة عشر وذلك حينما تمكن الأوروغوياني لويس سواريز من تسجيل الهدف الأول لمصلحة فريقه بعد تلاعبه بحارس مرمى فريق إيبار.

وبعدها بثلاثة دقائق فقط سدد لاعب فريق إيبار فابيو أوريانا كرة ساقطة من على حدود منطقة الجزاء ولكن كرته اصطدمت بالعارضة ومن ثم ذهبت للخارج، وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء وتحديداً في الدقيقة السابعة والثلاثين كاد فريق برشلونة يٌضيف هدفه الثاني في المباراة من خلال تسديدة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من داخل منطقة الجزاء ولكن القائم الأيسر لحارس مرمى فريق إيبار تصدى للكرة واقفاً بجوار أصحاب الأرض.

وفي بقية دقائق الشوط تراجع فريق برشلونة بشكل مبالغ فيه للغاية إلى مناطقه الدفاعية من أجل تأمين مرماه، وفي مقابل ذلك ضغط فريق إيبار بشكل قوي للغاية على ضيفه دون أن يتمكن من خلق الفرص اللازمة لتهديد مرمى الفريق الكتالوني، لينتهي الشوط في نهاية المطاف على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

وفي شوط المباراة الثاني حاول فريق إيبار أن يبحث عن تعديل النتيجة بشكل مبكر قبل فوات الأوان، وفي مقابل ذلك واصل فريق برشلونة احترامه لمنافسه وتراجع بشكل نسبي إلى مناطقه الخلفية مع الاعتماد على كلاً من الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز في خط الهجوم من أجل التسجيل.

وفي الدقيقة السادسة والخمسين سنحت أمام فريق إيبار فرصة خطيرة للغاية، وذلك حينما سدد لاعبه الياباني تاكاشي إنوي كرة من داخل منطقة الجزاء ولكن كرته مرت بجانب المرمى بقليل، وفي الدقيقة الثالثة والستين حاول الإسباني فالفيردي مدرب فريق برشلونة أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه الهجومي وذلك من خلال إشراك النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو بدلاً من الرسام الإسباني أندريس إنييستا.

وبعدها بثلاثة دقائق فقط تلقى فريق إيبار ضربة موجعة للغاية، وذلك بعدما طرد الحكم اللاعب فابيو أوريانا بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية ليُكمل أصحاب الأرض المواجهة بعشرة لاعبين فقط وتصبح معها مهمة فريق إيبار في غاية التعقيد بعكس مهمة الفريق الكتالوني.

وفي الدقيقة الخامسة والسبعين أراد المدرب الإسباني فالفيردي تأمين مناطقه الدفاعية، وذلك من خلال إشراك الإسباني أليكس فيدال بدلاً من البرازيلي باولينيو، وبعدها بخمسة دقائق سنحت أمام فريق برشلونة فرصة مثالية للغاية، وذلك حينما انفرد النجم ليونيل ميسي بحارس مرمى فريق إيبار إلا أنه أضاع الكرة بغرابة شديدة للغاية وأضاع على فريقه حسم المباراة.

وفي الدقيقة الخامسة والثمانين انفرد البديل أليكس فيدال بحارس مرمى فريق إيبار إلا أن الأخير تألق وتصدى للكرة مُبقياً على إثارة المباراة، ولكن الفريق الكتالوني حسم المباراة نهائياً بعدها بثلاثة دقائق فقط وذلك حينما سجل الإسباني جوردي ألبا الهدف الثاني قاضياً على جميع آمال أصحاب الأرض ومؤكداً جاهزية فريقه قبل المواجهة المرتقبة خارج أرضه أمام مضيفه فريق تشيلسي الإنجليزي في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

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