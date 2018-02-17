إشبيلية يعود بفوز صعب من لاس بالماس قبل مواجهة مانشستر يونايتد

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حقق فريق إشبيلية فوزاً هاماً وصعباً خارج أرضه على حساب مضيفه فريق لاس بالماس بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت الموافق لليوم السابع عشر من شهر فبراير الحالي.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق إشبيلية كلاً من وسام بن يدر في الدقيقة الخامسة والثلاثين وبابلو سارابيا في الدقيقة الخمسين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق لاس بالماس في المباراة اللاعب جوناثان كاليري في الدقيقة الثانية والثمانين من ركلة جزاء، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباريات الأسبوع الرابع والعشرون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق إشبيلية رصيده إلى 39 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما استقر رصيد فريق لاس بالماس عند ثمانية عشر نقطة في المركز الثامن عشر في الترتيب، علماً بأن المباراة القادمة لفريق إشبيلية سوف تكون في يوم الأربعاء المقبل أمام ضيفه فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

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