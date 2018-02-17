إيهاب جلال: جاهزون لمواجهة بتروجيت والانتصار هو هدفنا

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تحدث الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم السبت الموافق لليوم السابع عشر من شهر فبراير الحالي عن المواجهة المقبلة لفريقه، والتي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق بتروجيت في مساء يوم الإثنين المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات له اليوم السبت للموقع الرسمي لنادي الزمالك، أكد الكابتن إيهاب جلال أن فريقه بات جاهزاً بشكل مثالي من أجل خوض المباراة القادمة أمام فريق بتروجيت، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الهدف الرئيسي لفريقه في هذه المباراة سوف يكون تحقيق الانتصار دون سواه مثلما كان الحال في المباريات الماضية.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن إيهاب جلال على أن الضغوطات التي يتعرض لها نادي الزمالك بسبب ابتعاده عن المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز لا تهمه على الإطلاق، مؤكداً في ختام تصريحاته أن كامل تركيز الفريق منصب فقط على تحقيق الفوز في مباراة تلو الأخرى.

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