روما يُعزز آماله الأوروبية بعد فوزه على مضيفه أودينيزي بثنائية

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روما يُعزز آماله الأوروبية بعد فوزه على مضيفه أودينيزي بثنائية
مباراة روما وأودينيزي

حقق فريق روما فوزاً هاماً خارج أرضه على حساب مضيفه فريق أودينيزي بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت الموافق لليوم السابع عشر من شهر فبراير الحالي على ملعب فريولي.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق روما كلاً من أوندر في الدقيقة السبعين ودييغو بيروتي في الدقيقة التسعين، علماً بأن هذه المباراة قد جاءت في إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق روما رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما استقر رصيد فريق أودينيزي عند 33 نقطة في المركز العاشر في الترتيب.، ليُعزز بذلك فريق روما آماله في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل من جديد.

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