بايرن ميونخ يقلب الطاولة على فولفسبورغ ويُواصل تربعه على عرش البوندسليغا

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حقق فريق بايرن ميونخ فوزاً صعباً خارج أرضه على حساب مضيفه فريق فولفسبورغ بهدفين مقابل هدف واحد بعد أن كان متأخراً في النتيجة بهدف نظيف، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت الموافق لليوم السابع عشر من شهر فبراير الحالي.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق بايرن ميونخ في المباراة كلاً من الألماني ساندرو فاغنر في الدقيقة الرابعة والستين والبولندي روبرت ليفاندوفسكي في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق فولفسبورغ اللاعب دانييل ديدافي في الدقيقة الثامنة، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباريات الأسبوع الثالث والعشرون من مسابقة الدوري الألماني 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر ذلك الانتصار عزز فريق بايرن ميونخ موقعه في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني بعدما رفع رصيده إلى 59 نقطة، فيما استقر رصيد فريق فولفسبورغ عند 24 نقطة في المركز الثالث عشر في الترتيب.

وفي بقية مباريات اليوم أيضاً تعادل فريق كولن بهدف لمثله أمام ضيفه فريق هانوفر، فيما حقق فريق فرايبورغ الفوز على حساب ضيفه فريق فيردر بريمن بهدف وحيد مقابل لا شئ، كما تعرض فريق هامبورغ إلى الخسارة على أرضه على يد ضيفه فريق باير ليفركوزن بهدفين مقابل هدف واحد.

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