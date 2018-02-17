نيمار وكافاني يقودان باريس سان جيرمان لفوز كاسح على ستراسبورغ

Advertisements

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزاً كاسحاً على حساب ضيفه فريق ستراسبورغ بخمسة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم السبت الموافق لليوم السابع عشر من شهر فبراير الحالي على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق باريس سان جيرمان في المباراة كلاً من الألماني يوليان دراكسلر في الدقيقة العاشرة والبرازيلي نيمار جونيور في الدقيقة الحادية والعشرين، إضافة إلى الأرجنتيني أنخيل دي ماريا في الدقيقة الثانية والعشرين وأيضاً الأوروغوياني إدينسون كافاني في الدقيقة الثالثة والسبعين والدقيقة التاسعة والسبعين، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباريات الأسبوع السادس والعشرون من مسابقة الدوري الفرنسي 2017 / 2018 م.

Advertisements

وعلى إثر ذلك الانتصار العريض رفع فريق باريس سان جيرمان رصيده إلى 68 نقطة في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، فيما استقر رصيد فريق ستراسبورغ عند 30 نقطة في المركز الثالث عشر في الترتيب.

إقرأ أيضاً: بايرن ميونخ يقلب الطاولة على فولفسبورغ ويُواصل تربعه على عرش البوندسليغا