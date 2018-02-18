موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الاسباني اليوم الاحد 18/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني، يستقبل فريق ريال بيتيس نظيره فريق ريال مدريد في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن عشر من شهر فبراير الحالي على ملعب بينيتو فيامارين، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع والعشرون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس

ستُقام مباراة ريال مدريد ورريال بيتيس في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن عشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس

ستكون مباراة ريال مدريد وريال بيتيس منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق ريال مدريد المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: داني كارفاخال / رافاييل فاران / سيرخيو راموس / مارسيلو

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / لوكا مودريتش / ماتيو كوفاسيتش / إيسكو

خط الهجوم: جاريث بيل / كريستيانو رونالدو