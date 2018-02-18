جلسة خاصة مع نجم الأهلي لتجديد عقده.. تعرف على التفاصيل

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن عشر من شهر فبراير الحالي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، إضافة إلى الكابتن عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي بالنادي وأيضاً الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، سوف يعقدون جلسة خاصة مع نجم الأهلي من أجل حسم مصيره مع القلعة الحمراء.

حيث أشارت التقارير إلى أن مسؤولي النادي الأهلي سوف يقومون بعقد جلسة خاصة مع النجم عبد الله السعيد خلال الساعات القليلة القادمة في مقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة، وذلك من أجل حسم ملف تجديد عقده مع النادي الأهلي لمدة موسمين قادمين.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن غياب النجم عبد الله السعيد عن مباراة فريق الأهلي القادمة أمام فريق النصر، أتاح لمسؤولي النادي الأهلي فرصة عقد هذه الجلسة وذلك سواء إما لتجديد العقد بين الطرفين أو عدم التجديد وإعلام جماهير النادي الأهلي ووسائل الإعلام بذلك الأمر، علماً بأن عقد النجم عبد الله السعيد ينتهي في نهاية الموسم الحالي.

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