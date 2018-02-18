طارق سليمان: مركز حراسة المرمى في النادي الأهلي في مأمن كبير

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تحدث الكابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن عشر من شهر فبراير الحالي عن مركز حراسة المرمى في النادي الأهلي حالياً، وتحديداً عن موقف كل حارس من الحراس الثلاثة المتواجدين في الفريق.

فمن خلال تصريحات له اليوم الأحد للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أكد الكابتن طارق سليمان أن النادي الأهلي يمتلك في الوقت الحالي ثلاثة حراس مرمى أصحاب مستوى عالي للغاية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه سعيد للغاية بما يُقدمه كل حارس مرمى منهم وخاصة في الحصص التدريبية بشكل يومي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشاد الكابتن طارق سليمان بالثلاثي محمد الشناوي وشريف إكرامي وأيضاً علي لطفي، مشدداً في الوقت ذاته على أن الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي أكد أن كلاً من الثلاثي يُمثل حارس المرمى الأول للفريق، على أن يُشارك كلاً منهم في المباريات في التوقيت الذي يراه الجهاز الفني مناسباً.

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