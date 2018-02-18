ضربة موجعة للنادي الأهلي قبل مباراته القادمة أمام النصر

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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن عشر من شهر فبراير الحالي ضربة موجعة، وذلك قبل مباراته القادمة أمام ضيفه فريق النصر في مساء يوم غداً الإثنين في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فمن خلال تصريحات صحفية اليوم الأحد أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن النجم عبد الله السعيد سوف يغيب بشكل رسمي عن المباراة القادمة للمارد الأحمر أمام فريق النصر، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن موعد عودته من جديد إلى التدريبات الجماعية للفريق سوف يتم تحديده بناءً على الأشعة التي سوف يُجريها اللاعب اليوم الأحد.

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وكان النجم عبد الله السعيد لم يُكمل المباراة الماضية لفريقه أمام فريق الأسيوطي سبورت، وذلك بعد شعوره بثقل في العضلة الخلفية مما جعل الجهاز الفني لفريق الأهلي يُخرجه من أرض الملعب حينها، علماً بأن فريق الأهلي لن يُعاني كثيراً من غياب النجم عبد الله السعيد في المباراة القادمة نظراً إلى تواضع مستوى فريق النصر المهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية في نهاية الموسم.

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