موعد مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الاسباني اليوم الاحد 18/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني، يستقبل فريق أتلتيكو مدريد نظيره فريق أتلتيك بيلباو في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن عشر من شهر فبراير الحالي على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الرابع والعشرون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو

ستُقام مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن عشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو

ستكون مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق خليل البلوشي هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق أتلتيكو مدريد المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: خوانفران / دييغو غودين / ستيفان سافيتش / فيليبي لويس

خط الوسط: غابي فيرنانديث / ساؤول نيغويز / كوكي / يانيك فيريرا كاراسكو

خط الهجوم: أنطوان غريزمان / دييغو كوستا

إقرأ أيضاً: ضربة موجعة للنادي الأهلي قبل مباراته القادمة أمام النصر