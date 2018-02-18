تعرف على الأسماء المرشحة لخلافة إيمري في باريس سان جيرمان

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كشفت صحيفة “ميرور” الإنجليزية اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن عشر من شهر فبراير الحالي عن الأسماء المرشحة لتولي قيادة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الفترة المقبلة، وذلك خلفاً للمدرب الإسباني أوناي إيمري في حالة إقصاء الفريق الباريسي من الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

حيث أشارت الصحيفة إلى أن القطري ناصر الخليفي رئيس مجلس إدراة نادي باريس سان جيرمان بات يُفكر جدياً في اسم المدرب الجديد للفريق الباريسي، وخاصة في حالة فشل الفريق الباريسي في قلب الطاولة على فريق ريال مدريد الإسباني في مباراة إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما خسر في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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كما أضافت الصحيفة أيضاً أن الأسماء المرشحة وبقوة لتولي تدريب فريق باريس سان جيرمان، يأتي على رأسها المدرب الإسباني لويس إنريكي ومن ثم البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي حالياً وأخيراً الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي حالياً.

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