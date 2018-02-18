مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي لمباراته القادمة أمام النصر

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن عشر من شهر فبراير الحالي تحضيراته تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته القادمة أمام ضيفه فريق النصر في مساء يوم غداً الإثنين في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

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قائمة فريق الأهلي في مباراته أمام النصر

حراسة المرمى: شريف إكرامي / علي لطفي / رمضان مصطفى

خط الدفاع: محمد هاني / محمد نجيب / أيمن أشرف / سعد الدين سمير / علي معلول

خط الوسط: حسام غالي / حسام عاشور / أحمد حمودي / عمرو السولية / وليد سليمان / باكا / إسلام محارب / كريم نيدفيد / جونيور أجايي

خط الهجوم: وليد أزارو / صلاح محسن / مروان محسن

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