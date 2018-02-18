نابولي ويوفنتوس يواصلان الصراع الشرس على صدارة الكالتشيو

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حقق فريق نابولي فوزاً صعباً على حساب ضيفه فريق سبال بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن عشر من شهر فبراير الحالي على ملعب سان باولو في جنوب إيطاليا.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق نابولي في المباراة اللاعب آلان في الدقيقة السادسة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرون من مسابقة الدوري الإيطالي 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق نابولي رصيده إلى 66 نقطة في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما استقر رصيد فريق سبال عند مركز سبعة عشر نقطة في المركز الثامن عشر في الترتيب.

وفي مباراة أخرى هامة اليوم أيضاً حسم فريق يوفنتوس ديربي مدينة تورينو عقب فوزه خارج أرضه على حساب مضيفه وجاره فريق تورينو بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على الملعب الأولمبي في مدينة تورينو.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة فريق يوفنتوس في المباراة البرازيلي أليكس ساندرو في الدقيقة الثالثة والثلاثين، ليرفع بذلك فريق يوفنتوس رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثاني في الترتيب، فيما استقر رصيد فريق تورينو عند 36 نقطة في المركز التاسع في الترتيب.

وفي بقية مباريات اليوم أيضاً حقق فريق بينيفينتو فوزاً صعباً على حساب ضيفه فريق كروتوني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، كما حقق فريق بولونيا الفوز على حساب ضيفه فريق ساسولو بهدفين مقابل هدف واحد.

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