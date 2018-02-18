أتلتيكو مدريد يتخطى عقبة أتلتيك بيلباو ويُواصل الضغط على برشلونة

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واصل فريق أتلتيكو مدريد الضغط على صاحب الصدارة فريق برشلونة عقب فوزه على حساب ضيفه فريق أتلتيك بيلباو بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن عشر من شهر فبراير الحالي على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق أتلتيكو مدريد في المباراة كلاً من الفرنسي كيفن جاميرو في الدقيقة السابعة والستين والإسباني دييغو كوستا في الدقيقة الثمانين، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباريات الأسبوع الرابع والعشرون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق أتلتيكو مدريد رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما استقر رصيد فريق أتلتيك بيلباو عند 28 نقطة في المركز الرابع عشر في الترتيب.

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