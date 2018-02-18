تعرف على قائمة النصر في مباراته المرتقبة أمام الأهلي

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تحضيراته اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن عشر من شهر فبراير الحالي تحت قيادة مديره الفني الكابتن سيد عيد، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المرتقبة القادمة بينه وبين مضيفه فريق الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن جانبه قام الكابتن سيد عيد المدير الفني لفريق النصر بالإعلان اليوم الأحد عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في المباراة، علماً بأن المباراة سوف تُقام تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة من يوم غداً الإثنين على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة.

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قائمة فريق النصر في مباراته أمام فريق الأهلي

مصطفى حطيبة / محمد مصطفى / محمد عادل / خالد رضا / محمود صبيحة / إسماعيل يانجو / إسلام مصطفى / مؤمن عاطف / عمار حمدي / محمود ربيع القط / محمد كومباسا / محمود فهمي / حسين الحسيني / كريم الضو / أحمد كالوشا / أحمد عبد العال / محمد حسن ميدو / حجاج عويس / أحمد السباعي

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