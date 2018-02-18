ريال مدريد يُواصل صحوته ويعود بفوز هام من أمام مضيفه ريال بيتيس

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حقق فريق ريال مدريد حامل اللقب في الموسم الماضي فوزاً هاماً وصعباً خارج أرضه على حساب مضيفه فريق ريال بيتيس بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن عشر من شهر فبراير الحالي على ملعب بينيتو فيامارين في إقليم الأندلس.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق ريال مدريد كلاً من ماركو أسينسيو في الدقيقة الحادية عشر والدقيقة التاسعة والخمسين، إضافة إلى سيرخيو راموس في الدقيقة الحادية والخمسين وكريستيانو رونالدو في الدقيقة الخامسة والستين وكريم بنزيمة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

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فيما سجل أهداف فريق ريال بيتيس كلاً من عيسى مندي في الدقيقة الرابعة والثلاثين والمدافع ناتشو فيرنانديز بالخطأ في مرماه في الدقيقة السابعة والثلاثين وسيرجيو ليون في الدقيقة الخامسة والثمانين.

وجاءت هذه المباراة في إطار مباريات الأسبوع الرابع والعشرون من مسابقة الدوري الإسباني 2017 / 2018 م، وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق ريال مدريد رصيده إلى 45 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

تشكيلة فريق ريال مدريد الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: داني كارفاخال / سيرخيو راموس / ناتشو فيرنانديز / مارسيلو

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / ماتيو كوفاسيتش / لوكاس فاسكيز / ماركو أسينسيو

خط الهجوم: جاريث بيل / كريستيانو رونالدو

تشكيلة فريق ريال بيتيس الأساسية في المباراة

أنطونيو أدان / باراغان / عيسى مندي / مارك بارترا / جوردي أمات / خواكين سانشيز / جونيور / فابيان / رياض بودبوز / أندريس غواردادو / لورين

ملخص مباراة ريال مدريد وريال بيتيس

في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر من خلال الاستحواذ بشكل كامل على الكرة ومن ثم البحث عن تسجيل الأهداف، وفي الدقيقة الحادية عشر نجح فريق ريال مدريد في مباغتة مضيفه وذلك بعدما سجل له النجم الإسباني الواعد ماركو أسينسيو الهدف الأول لفريقه وسط حالة من الصدمة من جانب أصحاب الأرض.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب فريق ريال بيتيس فقد جاء في الدقيقة الحادية والعشرين، وذلك حينما سدد المدافع الجزائري عيسى مندي كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر لكيلور نافاس حارس مرمى فريق ريال مدريد .

وبعدها بثلاثة دقائق فقط حاول فريق ريال بيتيس من جديد وهذه المرة من خلال تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء عبر المهاجم لورين ولكن كرته مرت أيضاً بجانب المرمى بقليل، وفي الدقيقة السادسة والعشرين نفذ النجم الإسباني المخضرم خواكين سانشيز ركلة حرة بعيدة عن منطقة الجزاء بطريقة أكثر من رائعة إلا أن حارس المرمى كيلور نافاس أبعدها بأطراف أصابعه للخارج ببراعة كبيرة للغاية.

وفي الدقيقة التاسعة والعشرين تلقى الفريق الملكي ضربة موجعة للغاية وذلك بعدما تعرض ظهيره الأيسر مارسيلو إلى الإصابة ليُغادر على إثرها الملعب ويُشارك بدلاً من تيو هيرنانديز، وفي الدقيقة الرابعة والثلاثين جاءت الضربة الثانية وهذه المرة حينما تمكن فريق ريال بيتيس من تعديل النتيجة وذلك عبر المدافع عيسى مندي مشعلاً من أجواء المباراة من جديد.

ولم يكتفِ فريق ريال بيتيس بذلك وحسب بل بحث عن تسجيل المزيد من الأهداف، وفي الدقيقة السابعة والثلاثين تحقق له ما أراد وذلك بعدما سجل المدافع ناتشو فيرنانديز هدفاً بالخطأ في مرماه ليتقدم الفريق الأندلسي بالهدف الثاني وسط حالة من الحيرة من جانب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد.

وفي بقية دقائق الفترة الأولى من عمر اللقاء بحث فريق ريال مدريد عن تعديل النتيجة على أقل تقدير، ولكنه وجد صعوبات كثيرة للغاية في ظل الصلابة الكبيرة التي تمتع بها فريق ريال بيتيس على مستوى جميع خطوطه، لينتهي الشوط في نهاية المطاف على وقع تقدم فريق ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف واحد.

وفي شوط المباراة الثاني دخل فريق ريال مدريد عازماً ليس فقط على تعديل النتيجة وإنما على قلب الطاولة على مضيفه وحصد النقاط الثلاث في نهاية المطاف، وفي الدقيقة الحادية والخمسين نجح الفريق الملكي في مسعاه وذلك حينما سجل له القائد سيرخيو راموس هدف التعادل على طريقته المعتادة بالرأس.

وفي الدقيقة التاسعة والخمسين نجح فريق ريال مدريد في تسجيل هدفه الثالث في المباراة وهذه المرة عبر الإسباني ماركو أسينسيو الذي سجل الهدف الشخصي الثاني له في المباراة ليعود الفريق الملكي من جديد إلى المقدمة.

وفي الدقيقة الخامسة والستين واصل فريق ريال مدريد استعراض قواه الهجومية وذلك بعدما سجل له الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الرابع وسط حالة من الصدمة الشديدة من جانب أنصار فريق ريال بيتيس.

وفي الدقيقة الرابعة والسبعين حاول المدرب الفرنسي زين الدين زيدان تنشيط خط وسط ميدانه وذلك من خلال إشراك الإسباني إيسكو بدلاً من الويلزي جاريث بيل، وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الخامسة والثمانين أشعل فريق ريال بيتيس اللقاء من جديد بعدما نجح في تقليص الفارق عبر البديل سيرجيو ليون الذي سجل الهدف الثالث لمصلحة أصحاب الأرض.

ولكن ذلك لم يؤثر في نهاية المطاف على فوز الفريق الملكي وخاصة بعدما تمكن الفرنسي كريم بنزيمة من تسجيل الهدف الخامس لفريقه في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع منهياً اللقاء بشكل أكيد لمصلحة الفريق الملكي..

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