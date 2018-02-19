تعرف على حكام مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم الاثنين 19/2/2018

Advertisements

يشهد مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم التاسع عشر من شهر فبراير الحالي انطلاقة مباريات الأسبوع الخامس والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م، وذلك من خلال إقامة مباراتين تخصان كلاً من قطبي كرة القدم المصرية وهما فريق الأهلي وغريمه التقليدي فريق الزمالك.

حيث يحل فريق الزمالك في المباراة الأولى ضيفاً على نظيره فريق بتروجيت على ملعب السويس الجديد، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، فيما يستقبل فريق الأهلي نظيره فريق النصر على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

ومن جانبها قامت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الحكم الدولي السابق عصام عبد الفتاح بتعيين الحكم أمين عمر من أجل إدارة مباراة فريق الزمالك مع مضيفه فريق بتروجيت، على أن يتكون طاقمه المساعد من سمير جمال وأحمد توفيق كحكم راية ومحمد عبد الحافظ كحكم رابع ومحمد حسن وسعيد حمزة كحكم خامس.

كما قامت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أيضاً بتعيين الحكم محمود ناجي من أجل إدارة مباراة فريق الأهلي مع ضيفه فريق النصر، على أن يتكون طاقمه المساعد من إكرامي سالم ورجب محمد كحكم راية ومجدي خاطر كحكم رابع ووليد عبد الرازق ومحمد سيد بكر كحكم خامس.

إقرأ أيضاً: ريال مدريد يُواصل صحوته ويعود بفوز هام من أمام مضيفه ريال بيتيس