موعد مباراة الزمالك وبتروجيت في الدوري المصري اليوم الاثنين 19/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الزمالك وبتروجيت في الدوري المصري الممتاز، يستقبل فريق بتروجيت نظيره فريق الزمالك في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم التاسع عشر من شهر فبراير الحالي على ملعب السويس الجديد في محافظة السويس، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الزمالك وبتروجيت

ستُقام مباراة الزمالك وبتروجيت في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم التاسع عشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجيت

ستكون مباراة الزمالك وبتروجيت منقولة بشكل حصري عبر العديد من القنوات المصرية الفضائية على القمر الصناعي نايل سات، حيث ستكون المباراة منقولة على قناة النيل للرياضة إضافة إلى كلاً من قناة دي إم سي سبورت وأيضاً قناة أون سبورت.

تشكيلة فريق الزمالك المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمد عبد الغني / مؤيد العجان

خط الوسط: طارق حامد / معروف يوسف / محمد عنتر / عبد الله جمعة / عماد فتحي

خط الهجوم: نانا بوكو