موعد مباراة الأهلي والنصر في الدوري المصري اليوم الاثنين 19/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي والنصر في الدوري المصري الممتاز، يستقبل فريق الأهلي نظيره فريق النصر في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم التاسع عشر من شهر فبراير الحالي على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

موعد مباراة الأهلي والنصر

ستُقام مباراة الأهلي والنصر في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم التاسع عشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنصر

ستكون مباراة الأهلي والنصر منقولة بشكل حصري عبر العديد من القنوات المصرية الفضائية على القمر الصناعي نايل سات، حيث ستكون المباراة منقولة على قناة النيل للرياضة إضافة إلى كلاً من قناة دي إم سي سبورت وأيضاً قناة أون سبورت.

تشكيلة فريق الأهلي المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمد هاني / سعد الدين سمير / أيمن أشرف / علي معلول

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / باكا / وليد سليمان / جونيور أجايي

خط الهجوم: وليد أزارو

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