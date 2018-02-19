الأهلي يُغري نجمه بعرض جديد خوفاً من رحيله إلى الخليج

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الإثنين الموافق لليوم التاسع عشر من شهر فبراير الحالي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يُحاول إغراء نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك من خلال تقديم عرض جديد له لتجديد عقده مع النادي خوفاً من رحيله إلى الخليج في الميركاتو الصيفي المقبل.

حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي قد رفع العرض الجديد للنجم المخضرم أحمد فتحي من موسمين إلى ثلاثة مواسم داخل جدران القلعة الحمراء، وذلك دون ذكر المقابل المادي الذي سوف يحصل عليه اللاعب في كل موسم.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن مجلس إدارة النادي الأهلي يُحاول أن يؤثر على النجم المخضرم أحمد فتحي، وخاصة في ظل العروض المغرية للغاية التي وصلت له في الآونة الأخيرة من جانب بعض أندية الخليج وتحديداً من جانب الدوري السعودي وأيضاً الدوري الإماراتي، علماً بأن أبرز العروض التي وصلت إلى النجم أحمد فتحي كانت عقد لمدة 3 مواسم مقابل راتب سنوي يصل قيمته إلى مبلغ 10 مليون جنيه مصري.

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