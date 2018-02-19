قرار هام من البدري بخصوص النجم عبد الله السعيد

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اتخذ الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأثنين الموافق لليوم التاسع عشر من شهر فبراير الحالي قراراً هاماً للغاية، وذلك بخصوص النجم عبد الله السعيد والإصابة التي تعرض لها في المباراة الماضية للمارد الأحمر أمام فريق الأسيوطي سبورت.

حيث قرر الكابتن حسام البدري أن يقوم بمنح النجم عبد الله السعيد راحة سلبية من التدريبات الجماعية بشكل نهائي لمدة ثلاثة أيام، وذلك بسبب معاناة اللاعب من الإصابة بشد في العضلة الخلفية مع العلم بأنه كان قد تعرض إلى هذه الإصابة في المباراة الماضية لفريقه التي فاز فيها على حساب مضيفه فريق الأسيوطي سبورت بهدف وحيد مقابل لا شئ.

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ومن جانبه سوف يخضع النجم عبد الله السعيد إلى الفحوصات الطبية اللازمة في يوم الخميس المقبل، وذلك من أجل تحديد مدى حجم إصابته وأيضاً معرفة مدة غيابه عن الملاعب، علماً بأن النجم عبد الله السعيد يُعتبر أحد الركائز الأساسية في صفوف المارد الأحمر.

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