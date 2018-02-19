موعد مباراة مانشستر سيتي وويغان أتلتيك في كأس إنجلترا اليوم الاثنين 19/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مانشستر سيتي وويجان أتلتيك في كأس الاتحاد الإنجليزي، يستقبل فريق ويغان أتلتيك نظيره فريق مانشستر سيتي في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم التاسع عشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في إطار الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي 2018 م.

موعد مباراة مانشستر سيتي وويجان أتلتيك

ستُقام مباراة مانشستر سيتي وويجان في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم التاسع عشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وويغان أتلتيك

سنكون مباراة مانشستر سيتي وويجان منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

تشكيلة فريق مانشستر سيتي المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: كلاوديو برافو

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / نيكولاس أوتاميندي / فابيان ديلف

خط الوسط: فيرناندينيو / كيفن دي بروين / ديفيد سيلفا

خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ / برناردو سيلفا / سيرخيو أغويرو

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