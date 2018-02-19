موعد مباراة الوحدة الإماراتي والدحيل القطري في دوري أبطال آسيا اليوم الاثنين 19/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الوحدة الإماراتي والدحيل القطري في دوري أبطال آسيا، يستقبل فريق الوحدة الإماراتي نظيره فريق الدحيل القطري في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم التاسع عشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م.

موعد مباراة الوحدة والدحيل

ستُقام مباراة الوحدة والدحيل في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم التاسع عشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة الخامسة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والدحيل

ستكون مباراة الوحدة والدحيل منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

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