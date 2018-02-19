موعد مباراة الغرافة القطري وتراكتور الإيراني في دوري أبطال آسيا اليوم الاثنين 19/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الغرافة القطري وتراكتور الإيراني في دوري أبطال آسيا، يستقبل فريق الغرافة القطري نظيره فريق تراكتور الإيراني في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم التاسع عشر من شهر فبراير الحالي على ملعب ثاني جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م.

موعد مباراة الغرافة وتراكتور

ستُقام مباراة الغرافة وتراكتور في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم التاسع عشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة الغرافة وتراكتور

ستكون مباراة الغرافة وتراكتور منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق السوداني سوار الذهب هو معلق المباراة

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