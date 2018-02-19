موعد مباراة أهلي جدة السعودي والجزيرة الإماراتي بمشاركة “مؤمن زكريا” في دوري أبطال آسيا اليوم الاثنين 19/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة أهلي جدة السعودي والجزيرة الإماراتي بمشاركة “مؤمن زكريا” في دوري أبطال آسيا، يستقبل فريق أهلي جدة السعودي نظيره فريق الجزيرة الإماراتي في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم التاسع عشر من شهر فبراير الحالي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، وذلك في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م.

موعد مباراة أهلي جدة والجزيرة

ستُقام مباراة أهلي جدة والجزيرة في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم التاسع عشر من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة السابعة وعشر دقائق مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة وعشر دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة أهلي جدة والجزيرة

ستكون مباراة أهلي جدة والجزيرة منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

إقرأ أيضاً: موعد مباراة الغرافة القطري وتراكتور الإيراني في دوري أبطال آسيا اليوم الاثنين 19/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة