كونتي: برشلونة فريق قوي للغاية ولكن يمكن الفوز عليهم بشرط واحد فقط

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تحدث الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي اليوم الإثنين الموافق لليوم التاسع عشر من شهر فبراير الحالي عن المواجهة المرتقبة المقبلة لفريقه، والتي سوف تجمع بينه وبين ضيفه فريق برشلونة الإسباني في مساء يوم غداً الثلاثاء في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الإثنين أكد المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي أن فريق برشلونة يُعتبر خصماً قوياً للغاية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الأمر لا يقتصر على ذلك فحسب بل إنه يُعد أيضاً من أبرز المرشحين للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي على أن فريقه من الممكن أن يتغلب على فريق برشلونة مقابل شرط واحد فقط، وهو أن يقوم بتقديم مباراة مثالية للغاية من جميع النواحي وإظهار المستوى الحقيقي لفريق البلوز وأيضاً استغلال نقاط الضعف في خط دفاع الفريق الكتالوني.

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