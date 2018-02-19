مدافع تشيلسي: هدفنا هو الفوز على برشلونة وجماهيرنا لن تنسى أبداً هدف إنييستا

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تحدث النجم الإسباني سيزار أزبيليكويتا مدافع فريق تشيلسي الإنجليزي اليوم الإثنين الموافق لليوم التاسع عشر من شهر فبراير الحالي عن المواجهة المرتقبة المقبلة لفريقه، والتي سوف تجمع بينه وبين ضيفه فريق برشلونة الإسباني في مساء يوم غداً الثلاثاء في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الإثنين وتحديداً لصحيفة “أس” الإسبانية، أكد النجم الإسباني المخضرم سيزار أزبيليكويتا أن هدف فريقه الأساسي هو تحقيق الانتصار على حساب فريقه برشلونة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن فريق تشيلسي يجب عليه العمل سوياً من أجل إيقاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد النجم الإسباني المخضرم سيزار أزبيليكويتا على أن جماهير نادي تشيلسي لن تنسى أبداً الهدف الذي سجله النجم الإسباني أندريس إنييستا لمصلحة نادي برشلونة في شباك نادي تشيلسي في المسابقة ذاتها في عام 2009 م، مؤكداً في ختام تصريحاته أن النجم الإسباني أندريس إنييستا لن يحظى باستقبال جيد على الإطلاق من جماهير نادي تشيلسي.

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