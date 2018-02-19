أحمد ناجي: سعيد بتألق عواد وأتمنى أن يُحافظ على مستواه

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تحدث الكابتن أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم حالياً اليوم الإثنين الموافق لليوم التاسع عشر من شهر فبراير الحالي عن حارس المرمى المتألق في الآونة الأخيرة محمد عواد حارس مرمى فريق الإسماعيلي، وأيضاً عن حظوظه في التواجد في قائمة منتخب مصر في مونديال روسيا المقبل.

فمن خلال تصريحات له اليوم الإثنين للموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي، أعرب الكابتن أحمد ناجى عن سعادته البالغة بسبب التألق بشكل لافت للغاية لحارس المرمى محمد عواد طوال الموسم الحالي رفقة فريقه الإسماعيلي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن يتمنى أن يتمكن محمد عواد من الحفاظ على نفس المستوى الرائع حتى نهاية الموسم.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن أحمد ناجي على أن حارس المرمى محمد عواد سبق له وأن تواجد في أكثر من معسكر سابق للمنتخب الوطني المصري في الفترات السابقة، وبالتالي لن يكون تواجده في قائمة منتخب الفراعنة في مونديال روسيا المقبل أمراً جديداً.

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