ليفربول يقترب من التعاقد مع حارس مرمى روما قبل نهاية الموسم الحالي

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الإثنين الموافق لليوم التاسع عشر من شهر فبراير الحالي أن نادي ليفربول الإنجليزي بات قريباً للغاية من حسم صفقة جديدة في الفترة المقبلة، وذلك من خلال الحصول على توقيع حارس المرمى البرازيلي أليسون لاعب نادي روما الإيطالي فور فتح باب الإنتقالات الصيفية المقبلة.

حيث أشارت التقارير إلى أن إدارة نادي ليفربول مستعدة لكي تدفع مبلغ 62 مليون جنيه إسترليني، وذلك من أجل التعاقد بشكل رسمي مع حارس المرمى البرازيلي أليسون في الميركاتو الصيفي المقبل، وهو الأمر الذي جعل إدارة نادي روما تُفكر جدياً في مدى الاستفادة المادية التي سوف يُحققها نادي الذئاب في حالة وافق على بيع حارس مرماه.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن طلب التعاقد مع حارس المرمى البرازيلي يأتي بناءً على رغبة كبيرة للغاية من جانب الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول، وذلك من أجل تعزيز مركز حراسة المرمى في فريق الريدز، علماً بأن فريق ليفربول يمتلك في الوقت الحالي كلاً من حارس المرمى البلجيكي سيمون مينيوليه وأيضاً حارس المرمى الألماني لوريس كاريوس.

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