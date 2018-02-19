فيديو: الزمالك يُبهر جماهيره بعد فوزه العريض على بتروجيت

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حقق فريق الزمالك فوزاً عريضاً وسهلاً خارج أرضه على حساب مضيفه فريق بتروجيت بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم التاسع عشر من شهر فبراير الحالي على ملعب السويس الجديد في محافظة السويس.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الزمالك في المباراة كلاً من محمود عبد العزيز من ركلة جزاء في الدقيقة الحادية عشر، إضافة إلى كاسونجو كابونجو في الدقيقة السادسة والعشرين والدقيقة الثلاثين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق بتروجيت في المباراة اللاعب محمد شاهين في الدقيقة السادسة والثمانين، علماً بأن هذه المباراة قد جاءت في إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر ذلك الانتصار الرابع على التوالي بالنسبة إلى فريق الزمالك رفع أبناء القلعة البيضاء رصيدهُم إلى 45 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما استقر رصيد فريق بتروجيت عند 31 نقطة في المركز العاشر في الترتيب.

تشكيلة فريق الزمالك الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: حمدي النقاز / محمود علاء / محمد عبد الغني / معروف يوسف

خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد العزيز / محمد عنتر / عبد الله جمعة / عماد فتحي

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو

تشكيلة فريق بتروجيت الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: علي فرج

خط الدفاع: عمرو حسن / سامح عبد الفضيل / حسام حسن / محمد عادل جمعة

خط الوسط: علي عيد / محمود عماد / أحمد العجوز / كريم طارق

خط الهجوم: علاء علي / محمد سالم

ملخص مباراة الزمالك وبتروجيت

في شوط المباراة الأول حاول فريق الزمالك أن يفرض استحواذه على الكرة بشكل كامل في إطار سعيه إلى تسجيل الأهداف، وفي الدقيقة الحادية عشر سنحت أمام فريق الزمالك فرصة مثالية من أجل افتتاح التسجيل وذلك حينما احتسب له الحكم ركلة جزاء ليُنفذها اللاعب محمود عبد العزيز بنجاح محرزاً الهدف الأول لمصلحة أبناء القلعة البيضاء.

أما أول رد فعل من جانب فريق بتروجيت فقد جاء في الدقيقة الحادية والعشرين، وذلك حينما سدد المهاجم علاء علي كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء ولكن كرته ذهبت عالياً، وبعدها بدقيقتين فقط كاد فريق الزمالك يُسجل هدفه الثاني في المباراة حينما سدد لاعبه عبد الله جمعة كرة من داخل منطقة الجزاء ولكن علي فرج حارس مرمى فريق بتروجيت تصدى للكرة هذه المرة وأنقذ مرماه من ثاني الأهداف.

ولم يتمكن فريق بتروجيت من الصمود أمام الضغط الكبير من خط هجوم فريق الزمالك، وفي الدقيقة السادسة والعشرين تأكد ذلك الأمر بشكل واضح بعدما سجل فريق الزمالك الهدف الثاني له في المباراة وهذه المرة عبر المهاجم كاسونجو كابونجو.

ولم يكتفِ فريق الزمالك بذلك وحسب بل بحث عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي وأيضاً من أجل إسعاد جماهيره الغفيرة، وفي الدقيقة الثلاثين نجح فريق الزمالك في تحقيق مسعاه وذلك حينما سجل له المهاجم كاسونجو كابونجو الهدف الثاني الشخصي له والثالث لفريقه في المباراة قاضياً بنسبة كبيرة للغاية على آمال فريق بتروجيت من أجل حصد ولو نقطة واحدة فقط على أقل تقدير.

وفي بقية دقائق الفترة الأولى من عمر اللقاء واصل فريق الزمالك عملية بحثه عن تسجيل المزيد من الأهداف، ولكنه فشل في تحقيق ذلك حتى أطلق الحكم أمين عمر صافرة نهاية الشوط على وقع تقدم مريح للغاية لمصلحة فريق الزمالك بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني واصل فريق الزمالك عملية بحثه عن تسجيل المزيد من الأهداف، فيما بحث فريق بتروجيت عن تقليص الفارق على أقل تقدير حتى يخرج من المباراة بشكل شرفي وليس مهين مثلما حدث في الشوط الأول.

وفي الدقيقة التاسعة والستين كاد النجم الواعد محمد عنتر يُضيف الهدف الرابع لمصلحة فريقه، وذلك راوغ اثنين من مدافعي فريق بتروجيت ومن ثم سدد كرة من داخل منطقة الجزاء ولكن حارس المرمى علي فرج أبعدها بنجاح للخارج.

وبعدها بدقيقتين فقط حاول الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الزمالك أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه الهجومي، وذلك من خلال إشراك كلاً من الثنائي أحمد داوودا وأيمن حفني بدلاً من محمد عنتر وعماد فتحي.

وفي بقية دقائق المباراة هدأ إيقاع اللعب نوعاً من الجانبين، وذلك نظراً إلى المجهودات البدنية الكبيرة المبذولة وخاصة من جانب فريق الزمالك، ليستمر ذلك السيناريو حتى جاءت الدقيقة السادسة والثمانين وحينها نجح فريق بتروجيت في تسجيل هدفه الشرفي المباراة وذلك عبر اللاعب محمد شاهين، إلا أن ذلك لم يؤثر في نهاية المطاف على فوز فريق الزمالك الرابع له على التوالي في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الهدف الأول لفريق الزمالك في المباراة عبر محمود عبد العزيز

الهدف الثاني لفريق الزمالك في المباراة عبر كاسونجو كابونجو

الهدف الثالث لفريق الزمالك في المباراة عبر كاسونجو كابونجو

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