محمد صلاح: هدفي هو الفوز بالألقاب مع ليفربول

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تحدث الفرعون المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الإثنين الموافق لليوم التاسع عشر من شهر فبراير الحالي عن العديد من الأمور الخاصة مع ناديه الإنجليزي في الموسم الحالي أو السنوات القادمة، وتحديداً عن أحلامه وطموحاته مع نادي ليفربول.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الإثنين وتحديداً لصحيفة “ليفربول إيكو” الإنجليزية، أكد الفرعون المصري محمد صلاح أن هدفه الرئيسي مع نادي ليفربول سواء في الموسم الحالي أو حتى في المواسم المقبلة هو الفوز بالألقاب، وذلك من أجل إسعاد جماهير نادي ليفربول الغفيرة وأيضاً من أجل تكريم مجهودات لاعبي فريق الريدز على ما قدموه طوال الموسم الحالي.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الفرعون المصري محمد صلاح على أن جميع لاعبي فريق ليفربول يعملون بشكل مكثف يومياً في الحصص التدريبية، وذلك من أجل تحقيق الانتصارات وإعادة الفريق من جديد إلى سكة الفوز بالألقاب سواء على الصعيد المحلي أو حتى القاري.

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