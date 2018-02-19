فيديو: الأهلي يقطع خطوة أخرى نحو النجمة الرابعة بعد الفوز السهل على النصر المتواضع

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حقق فريق الأهلي حامل اللقب في الموسمين الماضيين فوزاً سهلاً للغاية على حساب ضيفه فريق النصر بخمسة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم التاسع عشر من شهر فبراير الحالي على ملعب القاهرة الدولي في العاصمة المصرية القاهرة.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الأهلي في المباراة كلاً من المهاجم المغربي وليد أزارو في الدقيقة السادسة عشر من ركلة جزاء والدقيقة الثالثة والثلاثين، إضافة إلى محمد هاني في الدقيقة الثالثة والأربعين وصلاح محسن في الدقيقة التاسعة والأربعين وكريم نيدفيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2017 / 2018 م.

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وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلى 66 نقطة في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وبعيداً عن أقرب ملاحقيه بفارق 20 نقطة كاملة، فيما استقر رصيد فريق النصر عند أربعة عشر نقطة فقط لا غير في المركز الأخير في قاع الترتيب.

تشكيلة فريق الأهلي الأساسية في المباراة

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمد هاني / سعد الدين سمير / أيمن أشرف / علي معلول

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / أحمد حمودي / جونيور أجايي

خط الهجوم: وليد أزارو / صلاح محسن

تشكيلة فريق النصر الأساسية في المباراة

مصطفى حبيطة / محمد رفاعي / إسلام مصطفى / محمد حسن ميدو / خالد رضا / محمود القط / حجاج عويس / مؤمن عاطف / أحمد عبد الفتاح / حسن الحسيني / عمار حمدي

ملخص مباراة الأهلي والنصر

في شوط المباراة الأول وكما كان متوقعاً ضغط فريق الأهلي بشكل قوي للغاية على ضيفه المتواضع سعياً لتسجيل الأهداف من أجل حسم الأمور شكل مبكر، وعدم إعطاء أي فرصة لفريق النصر من أجل اكتساب الثقة في نفسه ومن ثم تعقيد المهمة على المارد الأحمر.

وفي الدقيقة السادسة عشر سنحت أمام فريق الأهلي فرصة مثالية من أجل افتتاح التسجيل، وذلك حينما احتسب الحكم له ركلة جزاء ليُنفذها المهاجم المغربي وليد أزارو بنجاح محرزاً الهدف الأول لمصلحة فريق الأهلي في المباراة وسط فرحة كبيرة من جانب الجماهير القليلة المتواجدة في مدرجات ملعب القاهرة الدولي.

ولم يكتفِ فريق الأهلي بذلك وحسب بل بحث عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي تفادياً لحدوث أي مفاجآت من جانب فريق النصر المتواضع للغاية، وفي الدقيقة الثالثة والثلاثين نجح فريق الأهلي في مسعاه وذلك حينما سجل له المهاجم وليد أزارو الهدف الثاني له وأيضاً الثاني لفريقه حاسماً من أمر المباراة بنسبة كبيرة للغاية.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء وتحديداً في الدقيقة الثالثة والأربعين أضاف الظهير الأيمن محمد هاني حصيلة فريق الأهلي من الأهداف بعدما سجل الهدف الثالث وسط حالة من الإنهيار من جانب لاعبي فريق النصر، ليذهب بعدها الشوط إلى نهايته دون أن يشهد أي جديد من الطرفين وعلى وقع تقدم مريح للغاية لمصلحة فريق الأهلي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني واصل فريق الأهلي عملية بحثه عن تسجيل المزيد من الأهداف، وفي الدقيقة التاسعة والأربعين تمكن المارد الأحمر من تسجيل الهدف الرابع له في المباراة وهذه المرة عبر المهاجم الواعد صلاح محسن الذي استغل بدوره خطأ فادح من جانب لاعبي فريق النصر.

ومع مرور الدقائق حاول الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي أن يُعطي الفرصة لبعض النجوم الجالسين على مقاعد البدلاء من أجل المشاركة في المباراة، وذلك من خلال إشراك كلاً من الثنائي مروان محسن وحسام غالي بدلاً من وليد أزارو وعمرو السولية.

وفي بقية دقائق المباراة هدأ إيقاع اللعب كثيراً من الجانبين وخاصة من جانب فريق الأهلي الذي أراد تفادي كلاً من عاملي الإرهاق أو الإصابات، ليستمر ذلك السيناريو حتى جاءت الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع وحينها اختتم البديل كريم نيدفيد مهرجان أهداف فريقه عقب تسجيل الهدف الخامس.

الهدف الأول لفريق الأهلي في المباراة عبر وليد أزارو

الهدف الثاني لفريق الأهلي في المباراة عبر وليد أزارو

الهدف الثالث لفريق الأهلي في المباراة عبر محمد هاني

الهدف الرابع لفريق الأهلي في المباراة عبر صلاح محسن

الهدف الخامس لفريق الأهلي في المباراة عبر كريم نيدفيد

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