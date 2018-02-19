أهلي جدة يحسم ديربي الخليج بفوزه على الجزيرة بمشاركة “مؤمن زكريا”

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حسم فريق أهلي جدة السعودي ديربي الخليج عقب فوزه على حساب ضيفه فريق الجزيرة الإماراتي بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في مساء اليوم الإثنين الموافق لليوم التاسع عشر من شهر فبراير الحالي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة والمعروف بالجوهرة المشعة.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق أهلي جدة في المباراة كلاً من تيسير الجاسم في الدقيقة العاشرة وحسين في الدقيقة السبعين، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة فريق الجزيرة في المباراة اللاعب ياسر في الدقيقة التاسعة والثمانين من ركلة جزاء، علماً بأن هذه المباراة جاءت في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن المجموعة الأولى من مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م.

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وعن المجموعة ذاتها اليوم أيضاً حقق فريق الغرافة القطري فوزاً سهلاً على حساب ضيفه فريق تراكتور الإيراني بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وقد نجح في تسجيل أهداف فريق الغرافة كلاً من مهدي تاريمي في الدقيقة الحادية عشر والوقت بدل الضائع من عمر المباراة، إضافة إلى اللاعب سيمي في الدقيقة الحادية والعشرين من ركلة جزاء.

وبناءً على هذه النتائج رفع فريق أهلي جدة رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول في صدارة ترتيب المجموعة، فيما رفع فريق الغرافة رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث في الترتيب، كما استقر رصيد فريق الجزيرة عند 3 نقاط في المركز الثاني في الترتيب، بينما استقر رصيد فريق تراكتور بدون أي نقطة على الإطلاق في المركز الرابع في الترتيب.

وعن المجموعة الثانية حقق فريق الدحيل القطري فوزاً صعباً خارج أرضه على حساب مضيفه فريق الوحدة الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما حقق فريق ذوب آهن الإيراني الفوز على حساب ضيفه فريق لوكوموتيف طشقند من أوزبكستان بهدفين مقابل لا شئ.

وعلى إثر هذه النتائج رفع فريق الدحيل رصيده إلى 6 نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية، فيما رفع فريق ذوب آهن رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني في الترتيب، كما استقر رصيد فريق الوحدة عند صفر من النقاط في المركز الرابع في الترتيب، بينما استقر رصيد فريق لوكوموتيف طشقند عند 3 نقاط في المركز الثالث في الترتيب.

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