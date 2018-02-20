موعد مباراة تشيلسي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 20/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة تشيلسي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا، يستقبل فريق تشيلسي الإنجليزي نظيره فريق برشلونة الإسباني في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم العشرين من شهر فبراير الحالي على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في إطار ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

موعد مباراة تشيلسي وبرشلونة

ستُقام مباراة تشيلسي وبرشلونة في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم العشرين من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبرشلونة

ستكون مباراة تشيلسي وبرشلونة منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة هي الناقلة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون أيضاً المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الثانية.

تشكيلة فريق تشيلسي المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / غاري كاهيل / أنطونيو روديغر

خط الوسط: فيكتور موزيس / نغولو كانتي / تيموي باكايوكو / ماركوس ألونسو / سيسك فابريغاس / إيدين هازارد

خط الهجوم: ألفارو موراتا

تشكيلة فريق برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: تير شتيغن

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أندريس إنييستا / باولينيو

خط الهجوم: ليونيل ميسي / لويس سواريز

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