موعد مباراة بايرن ميونخ وبيشكتاش في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 20/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة بايرن ميونخ وبيشكتاش في دوري أبطال أوروبا، يستقبل فريق بايرن ميونخ نظيره فريق بيشكتاش التركي في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم العشرين من شهر فبراير الحالي على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية، وذلك في إطار ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

موعد مباراة بايرن ميونخ وبيشكتاش

ستُقام مباراة بايرن ميونخ وبيشكتاش في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم العشرين من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبيشكتاش

ستكون مباراة بايرن ميونخ وبيشكتاش منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون أيضاً المعلق الليبي محمد بركات هو معلق المباراة ولكن على القناة الصوتية الثانية.

تشكيلة فريق بايرن ميونخ المتوقعة في مباراة اليوم

حراسة المرمى: سيفين أورلايش

خط الدفاع: جوشوا كيميتش / ماتس هوميلس / نيكولاس سولي / ديفيد ألابا

خط الوسط: أرتورو فيدال / تياغو ألكانتارا / فرانك ريبيري / توماس مولر / أريين روبن

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي

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