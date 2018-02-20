موعد مباراة العين الإماراتي والريان القطري بمشاركة “حسين الشحات” في دوري أبطال آسيا اليوم الثلاثاء 20/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة العين الإماراتي والريان القطري بمشاركة “حسين الشحات” في دوري أبطال آسيا، يستقبل فريق العين الإماراتي نظيره فريق الريان القطري في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم العشرين من شهر فبراير الحالي على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م.

موعد مباراة العين والريان

ستُقام مباراة العين والريان في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم العشرين من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة الخامسة وعشر دقائق مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة وعشر دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة العين والريان

ستكون مباراة العين والريان منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

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