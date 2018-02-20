موعد مباراة الهلال السعودي واستقلال طهران الإيراني في دوري أبطال آسيا اليوم الثلاثاء 20/2/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الهلال السعودي واستقلال طهران الإيراني في دوري أبطال آسيا، يستقبل فريق استقلال طهران الإيراني نظيره فريق الهلال السعودي في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم العشرين من شهر فبراير الحالي على الأراضي العمانية، وذلك في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا 2018 م.

موعد مباراة الهلال واستقلال طهران

ستُقام مباراة الهلال واستقلال طهران في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم العشرين من شهر فبراير الحالي، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة الهلال واستقلال طهران

ستكون مباراة الهلال واستقلال طهران منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات، فيما ستكون قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة هي الناقلة للمباراة، بينما سيكون المعلق حسن العيدروس هو معلق المباراة.

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