سيد عبد الحفيظ: الدوري لم يُحسم بعد وهدفنا الفوز في جميع المباريات

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تحدث الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق لليوم العشرين من شهر فبراير الحالي عن المباراة الماضية لفريقه أمام فريق النصر، وأيضاً عن حظوظ فريق الأهلي في حسم لقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي بشكل مبكر قبل نهاية الموسم.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ أن لقب الدوري المصري الممتاز لم يُحسم بعد، وذلك على الرغم من أن الفارق قد وصل بين فريق الأهلي صاحب الصدارة وبين أقرب ملاحقيه وهو فريق الإسماعيلي صاحب المركز الثاني إلى عشرين نقطة كاملة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً شدد الكابتن سيد عبد الحفيظ على أن هدف فريق الأهلي في الفترة المقبلة هو الفوز بجميع المباريات المتبقية له في مشواره في مسابقة الدوري المصري الممتاز، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري قد أغلق نهائياً صفحة المباراة الماضية أمام فريق النصر والتي فاز فيها فريق الأهلي بخماسية نظيفة.

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